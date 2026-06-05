NASA разрешило астронавтам вернуться на МКС NASA разрешило своим астронавтам вернуться на МКС после эвакуации

Москва5 июн Вести.Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) разрешило своим астронавтам вернуться на Международную космическую станцию после эвакуации. Об этом сообщила представитель NASA Бетани Стивенс на своей странице в социальной сети X.

Уточняется, что NASA дало астронавтам распоряжение прекратить исполнение процедур по эвакуации с МКС. Она была объявлена после обнаружения утечки воздуха на российском модуле "Звезда" и началом работ по герметизации модуля.

Учитывая [приостановку ремонта], NASA дало своим астронавтам на борту корабля Dragon распоряжение... вернуться к запланированным работам на борту МКС написала Стивенс

Ранее стало известно, что космонавтам на МКС приказали перейти на корабль и готовиться к эвакуации в связи с увеличением утечки воздуха в российском модуле станции.

Позже в государственной корпорации "Роскосмос" заявили, что космонавты на МКС загерметизировали одно место утечки воздуха и готовятся к работе над вторым. Как сообщалось, утечка из модуля "Звезда" не угрожает жизни экипажа и состоянию станции.