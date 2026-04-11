FNN: всех сотрудников МВБ США вызвали на работу, в том числе сокращенных

Москва11 апр Вести.Министерство внутренней безопасности (МВБ) США распорядилось восстановить в работе всех сотрудников, включая тех, кто ранее был сокращен на фоне частичного шатдауна. Об этом сообщает портал Federal News Network (FNN).

Решение принято после того, как 2 апреля Сенат США единогласно одобрил законопроект о частичном финансировании ведомства.

Все сотрудники МВБ, как освобожденные, так и не освобожденные от должностных обязанностей, должны вернуться к статусу работающих и оплачиваемых сотрудников, начиная со следующего запланированного рабочего дня говорится в официальном уведомлении

В ведомстве также уточнили, что работникам, которые не смогут выйти на смену по уважительным причинам, необходимо заранее сообщить об этом руководству и получить соответствующее разрешение.

Ранее стало известно, что шатдаун МВБ обошелся США в 2,5 млрд долларов. В Белом доме указали, что было уволено более 400 сотрудников Управления транспортной безопасности США.