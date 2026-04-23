Шатдаун МВБ США привел к дефициту бумаги и скрепок в офисе министерства CBS: нехватка бумаги и скрепок началась в офисе МВБ США из-за шатдауна

Москва23 апр Вести.Сотрудникам штаб-квартиры Министерства внутренней безопасности (МВБ) США приходится экономить канцелярские принадлежности в связи с частичным шатдауном, который длится с февраля этого года, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в ведомстве.

По их словам, работники МВБ начали прибегать к небывалой "бюрократической импровизации".

Отмечается, что в ведомстве истек срок действия подписок на программное обеспечение Adobe и другие сервисы, что вынудило сотрудников использовать "уникальные и забавно сложные обходные пути" для доступа к ПО.

В некоторых офисах министерства закончились скрепки. Работники повторно используют бумагу для принтера, переворачивая старые документы и печатая на чистой стороне листа, и "бродят по коридорам в поисках картриджей с тонером и чернил".

Как подчеркнул анонимный представитель министерства, почти все его партнеры – от компаний по кибербезопасности до поставщиков туалетной бумаги – отказываются от дальнейшей работы с МВБ из-за риска не получить оплату на фоне проблем с финансированием ведомства.

МВБ частично приостановило работу 14 февраля из-за того, что Белый дом и демократы не смогли договориться в вопросе новых ограничений для ICE, чьи сотрудники участвовали в рейдах против нелегалов в Миннеаполисе в январе 2026 года, которые привели к гибели двух протестующих.

Согласно сведениям Белого дома, США потеряли 2,5 млрд долларов на фоне приостановки работы МВБ, а более 400 сотрудников американского Управления транспортной безопасности были уволены.