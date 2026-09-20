Причиной убийства брата и сестры Назимовых в Таиланде могли быть деньги

Брата и сестру Назимовых могли убить в Таиланде из-за крупного долга Причиной убийства брата и сестры Назимовых в Таиланде могли быть деньги

Москва20 сен Вести.Причиной жестокого убийства в Таиланде брата и сестры Назимовых из России могла стать крупная сумма денег, сообщает издание aif.ru со ссылкой на информированный источник.

Речь идет о крупном долге, который семья не смогла погасить. Брат и сестра поехали на встречу, чтобы отдать деньги, но привезли слишком мало рассказал собеседник издания

По его словам, Роман незадолго до этого продал свой дорогой компьютер, но этих денег все равно не хватило.

Как рассказала мать убитых Зарина Назимова, в тот роковой день, 26 июля, Роман и Диана вышли из дома так, как будто собирались вернуться через несколько минут, а не отправлялись долгую поездку.

Несмотря на пережитое, Зарина не планирует переезжать в другую страну. Женщина только хочет обстановку и на время уехать на север страны, в Чиангмай.

Диана и Роман Назимовы 26 июля выехали из дому на мотоцикле и пропали. Позднее полиция задержала двух основных подозреваемых – Пхонга и Тхонга, которые признались в убийстве. На указанном ими месте были обнаружены тела брата и сестры. Была выдвинута версия о том, что молодых людей убили, чтобы украсть их мотоцикл. Следствие продолжается.

Брат и сестра жили с мамой и дедушкой в Паттайе, в закрытом жилом комплексе Bristol Park Pattaya в районе Хуай-Яй.