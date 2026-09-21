Арестованный в Москве житель КБР за один день домогался нескольких девушек

Появились подробности о мужчине, арестованном в Москве за сексуальное насилие Арестованный в Москве житель КБР за один день домогался нескольких девушек

Москва21 сен Вести.Житель КБР, арестованный ранее в этот день в Москве за сексуальное насилие над администратором фитнес-клуба, в тот же день домогался еще нескольких девушек. Об этом сообщило издание "МК.RU".

Отмечается, что недавно уроженец Кабардино-Балкарии переехал на северо-запад Москвы, где снимал квартиру.

Первой жертвой мужчины стала незнакомка возле подъезда, однако та дала отпор. Затем в фитнес-клубе на Муравской улице неадекват затащил 22-летнюю администратора в туалет и принялся домогаться. Тогда девушка громко закричала, благодаря чему ей удалось выбраться. Позднее мужчина зашел в аптеку и кафе, где продолжил приставания к другим девушкам.

Правонарушитель был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как выяснилось, мужчина уже был судим по статье о наркотиках.

Ранее в этот день сообщалось, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Он арестован.