Осужденный за смерть девушки блогер Reeflay ищет пару на сайтах знакомств SHOT: осужденный треш-стример Reeflay ищет себе девушку на сайтах знакомств

Москва16 сен Вести.Блогер Reeflay (настоящее имя Станислав Решетняк), получивший срок после смерти девушки во время прямого эфира, ищет себе пару на различных сайтах знакомств. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пользовательницы нашли анкеты Станислава Решетняка сразу на нескольких дейтинг-сервисах. В одной он пишет, что готов только к реальным встречам, а в другой указал, что проживает в Амстердаме говорится в сообщении источника

Отмечается, что некоторые пользовательницы начали предупреждать других о личности блогера и обратились с жалобами в поддержку. В результате один аккаунт Решетняка заблокировали, на другом портале он все еще активен.

Reeflay – треш-стример, в 2021 году он был осужден на 6 лет лишения свободы за смерть своей подруги Валентины Григорьевой. Было установлено, что в декабре 2020-го мужчина избил ее, облил водой и выгнал на балкон в одном нижнем белье. Девушка скончалась.