Москва16 сенВести.Блогер Reeflay (настоящее имя Станислав Решетняк), получивший срок после смерти девушки во время прямого эфира, ищет себе пару на различных сайтах знакомств. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Пользовательницы нашли анкеты Станислава Решетняка сразу на нескольких дейтинг-сервисах. В одной он пишет, что готов только к реальным встречам, а в другой указал, что проживает в Амстердамеговорится в сообщении источника
Отмечается, что некоторые пользовательницы начали предупреждать других о личности блогера и обратились с жалобами в поддержку. В результате один аккаунт Решетняка заблокировали, на другом портале он все еще активен.
Reeflay – треш-стример, в 2021 году он был осужден на 6 лет лишения свободы за смерть своей подруги Валентины Григорьевой. Было установлено, что в декабре 2020-го мужчина избил ее, облил водой и выгнал на балкон в одном нижнем белье. Девушка скончалась.