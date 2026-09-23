Вайнштейн получил срок по делу о сексуальном насилии Харви Вайнштейна приговорили к 15 годам тюрьмы

Москва23 сен Вести.Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о сексуальном насилии в отношении бывшей помощницы Мириам Хейли, сообщает NBC News.

Приговор вынес судья Кертис Фарбер в Нью-Йорке спустя более года после повторного судебного разбирательства, в ходе которого присяжные признали Вайнштейна виновным.

Перед оглашением приговора Хейли выступила с заявлением о последствиях преступления продюсера. Она рассказала, что Вайнштейн злоупотребил своими положением и властью, что серьезно повлияло на ее жизнь и чувство безопасности.

Сам Вайнштейн вновь заявил о невиновности и принес извинения людям, которых, по его словам, мог задеть своими действиями.

Судья Фарбер, в свою очередь, посчитал, что Вайнштейн использовал силу, чтобы получить желаемое, и не признавал ответственности за свои действия. После освобождения из тюрьмы бывший продюсер должен будет в течение пяти лет находиться под надзором и зарегистрироваться как сексуальный преступник.

Вайнштейн находится под стражей с момента ареста в 2018 году. Его дело стало одним из ключевых эпизодов движения "#MeToo".