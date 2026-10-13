Суд приговорил убийцу Тупака к пожизненному с правом на УДО через 40 лет

Убийцу Тупака приговорили к пожизненному сроку с правом на УДО через 40 лет Суд приговорил убийцу Тупака к пожизненному с правом на УДО через 40 лет

Москва13 окт Вести.Суд американского штата Невада приговорил бывшего лидера банды South Side Compton Crips Дуэйна "Кеффи Ди" Дэвиса к пожизненному сроку с правом условно-досрочного освобождения через 40 лет по делу об убийстве легендарного рэпера Тупака Шакура, преступление произошло в 1996 году.

Совокупный срок наказания составляет от 40 лет до пожизненного заключения​​​. В зачет отбывания этого срока вам засчитывается 731 день заявила судья Карли Кирни в ходе судебного заседания

В сентябре коллегия присяжных единогласно признала 63-летнего Дэвиса виновным в убийстве первой степени с применением оружия в составе преступной группировки. Процесс шел несколько недель, но совещание присяжных продлилось всего около трех часов.

Тупак Шакур был ранен в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года. Его BMW, в котором также находился основатель Death Row Records Шуг Найт, остановился на светофоре. В этот момент по ним открыли огонь из белого Cadillac, стоявшего рядом. От полученных ранений 25-летний музыкант скончался через несколько дней.

В мемуарах 2019 года Дэвис, известный и по другим преступлениям, писал, что говорил полиции о своем нахождении в машине, из которой стреляли в рэпера. Прокуратура настаивала, что Дэвис организовал убийство в отместку за нападение на своего племянника.