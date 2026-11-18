Главаря ОПГ из Дагестана заочно осудили на пожизненный срок за разбои и убийство

В Дагестане дали пожизненный срок главарю ОПГ за разбои и убийство Главаря ОПГ из Дагестана заочно осудили на пожизненный срок за разбои и убийство

Москва18 ноя Вести.Верховный суд Дагестана заочно вынес пожизненный приговор организатору банды Кямалу Рамазанову, признав его виновным в серии разбоев и убийстве. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Установлено, что в 2016 году в Дербенте местный житель вооруженную банду. Ее участники использовали для совершения преступлений огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства.

Так, они незаконно проникали в дома жителей города Дербента и похищали их имущество, а также совершили кражу из магазина. В мае 2016 года в ходе совершения очередного разбойного нападения, участники банды расстреляли хозяина дома, потерпевший скончался на месте говорится в сообщении

Суд признал Рамазанова виновным в создании и руководстве бандой, незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывных устройств, краже, разбое, хищении оружия и убийстве. Ему назначено пожизненное лишение свободы и штраф 1,5 миллиона рублей.