Москва22 октВести.Московский городской суд приговорил к пожизненному лишению свободы Шеравгана Кунджумова (внесен в перечень террористов и экстремистов), напавшего на полицейских с ножом на Щелковском шоссе летом прошлого года. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Кунджумову по совокупности приговоров осужден к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии особого режимасказано в сообщении
Установлено, что утром 27 августа 2025 года Кунджумов, являясь сторонником террористической организации ИГ (запрещена в РФ), на проезжей части Щелковского шоссе бросил две бутылки с зажигательной смесью в автомобили полиции. После этого он с ножом атаковал правоохранителей.
Кунджумова задержали на месте преступления.
Суд признал его виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа
Приговор в законную силу не вступил.