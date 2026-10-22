Участник ИГ, напавший с ножом на полицейских в Москве, получил пожизненный срок

Напавшему на полицейских в Москве стороннику ИГ дали пожизненный срок Участник ИГ, напавший с ножом на полицейских в Москве, получил пожизненный срок

Москва22 окт Вести.Московский городской суд приговорил к пожизненному лишению свободы Шеравгана Кунджумова (внесен в перечень террористов и экстремистов), напавшего на полицейских с ножом на Щелковском шоссе летом прошлого года. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Кунджумову по совокупности приговоров осужден к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии особого режима сказано в сообщении

Установлено, что утром 27 августа 2025 года Кунджумов, являясь сторонником террористической организации ИГ (запрещена в РФ), на проезжей части Щелковского шоссе бросил две бутылки с зажигательной смесью в автомобили полиции. После этого он с ножом атаковал правоохранителей.

Кунджумова задержали на месте преступления.

Суд признал его виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа

Приговор в законную силу не вступил.