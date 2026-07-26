Суд в Москве не стал смягчать приговор за убийство лидеру рок-группы "Пасека"

Приговор лидеру рок-группы "Пасека" Роману Медведкину суд оставил без изменений Суд в Москве не стал смягчать приговор за убийство лидеру рок-группы "Пасека"

Москва26 июл Вести.Суд в Москве признал законным приговор лидеру рок-группы "Пасека" Роману Медведкину, следует из судебных материалов, имеющихся у РИА Новости.

Он был приговорен к 15 годам колонии за убийство и покушение на убийство. Защита обжаловала приговор.

Приговор ... от 29 октября 2025 года в отношении Медведкина ... оставить без изменения, апелляционные жалобы защитников – без удовлетворения говорится в документе

Преступление было совершено 9 июня 2024 года на Сиреневом бульваре в Москве. Между двумя компаниями произошел конфликт. В какой-то момент мужчина выхватил нож и нанес своим оппонентам множественные удары. Один пострадавший от полученных травм скончался на месте, второго госпитализировали.