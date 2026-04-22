Москва22 апрВести.Мосгорсуд 22 апреля признал законным приговор лидеру рок-группы "Пасека" Романа Медвёдкина. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
Ранее Измайловский районный суд вынес приговор в отношении музыканта по статье об убийстве и покушении на убийство. Решение суда было обжаловано.
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила приговор без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворенияговорится в сообщении
Приговор вступил в законную силу.