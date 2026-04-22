В Москве лидер рок-группы "Пасека" окончательно приговорен к 15 годам

Москва22 апр Вести.Мосгорсуд 22 апреля признал законным приговор лидеру рок-группы "Пасека" Романа Медвёдкина. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Ранее Измайловский районный суд вынес приговор в отношении музыканта по статье об убийстве и покушении на убийство. Решение суда было обжаловано.

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила приговор без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения говорится в сообщении

Приговор вступил в законную силу.