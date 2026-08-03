ВС оставил в колонии осужденного за разбой подельника актера из "Слова пацана"

Верховный суд оставил в силе приговор подельнику актера из "Слова пацана" ВС оставил в колонии осужденного за разбой подельника актера из "Слова пацана"

Москва3 авг Вести.Верховный суд РФ оставил в силе приговор осужденному за разбойное нападение Сухробу Хайдарову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Уточняется, что Хайдаров был приговорен к 20 годам колонии за преступление, в котором также участвовал актер Сергей Базанов, сыгравший в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Приговор Московского городского суда от 23 июля 2025 года, апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 24 сентября 2025 года в отношении Хайдарова Сухроба Сайдалиевича оставить без изменения цитирует документ ТАСС

Кассационную жалобу также решено оставить без удовлетворения.

Ранее суд признал Хайдарова виновным в разбойном нападении и убийстве группой лиц по предварительному сговору. По имеющимся данным, с остальными членами банды мужчину познакомил актер Базанов. Он же убедил его участвовать в нападении.

Убийство было совершено в центре Москвы в 2011 году. Преступники напали на бизнесмена, выстрелили ему в голову и похитили его сумку с $900 тысячами. Хайдаров, исходя из решения Верховного суда, был человеком, стрелявшим в предпринимателя.