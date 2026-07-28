Стас Намин обвинил пасынка в попытке оговорить мать в двойном убийстве Стас Намин считает, что его пасынок хотел повесить двойное убийство на свою мать

Москва28 июл Вести.Рок-музыкант Стас Намин в судебных материалах обвинил своего пасынка Романа Ткаченко в том, что тот пытался переложить ответственность за убийство сына Намина и его бывшей тещи на собственную мать. Об этом говорится в документах, имеющихся в распоряжении ТАСС.

По словам Намина, его бывшая супруга рассказала, что по прибытии на место преступления Ткаченко набросился на нее сзади, схватил за шею, и она потеряла сознание. Очнувшись, она услышала от пасынка, что это она убила сына и мать. В течение нескольких часов она уговаривала его дать ей возможность похоронить близких, после чего Ткаченко сам вызвал полицию, сохраняя полное спокойствие. При этом мать осужденного не помнит этих событий, но допускает, что это могла быть ее субъективная оценка ситуации.

31 марта Московский областной суд приговорил Ткаченко к 18 годам колонии строгого режима за двойное убийство. Защита обжаловала приговор, настаивая на переквалификации статьи на 107 УК РФ (убийство в состоянии аффекта, до 5 лет). Адвокат указала, что действия осужденного носили "сумбурный, нелепый, немотивированный характер", а его психическое здоровье вызывало сомнения. Однако Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений.