Суд в Москве приговорил к семи годам мужчину за удар ножом в шлем байкера Суд отправил в колонию москвича, ударившего ножом байкера в голову

Москва26 ноя Вести.Щербинский суд Москвы приговорил к семи годам колонии 61-летнего мужчину за покушение на убийство мотоциклиста. Осужденный напал на байкера с ножом после того, как тот отказался взять у него конфету.

Инцидент произошел 25 мая на улице Самуила Маршака, сообщает MK.RU. Нетрезвый прохожий подошел к мотоциклистам у подъезда и стал навязчиво предлагать одному из них сладость. Получив отказ, мужчина перешел на грубости, а когда байкер его оттолкнул, достал нож и ударил молодого человека в голову.

Жизнь пострадавшему спас защитный шлем, который лезвие пробило насквозь. Очевидцы и приятели байкера обезвредили нападавшего на месте и передали правоохранителям.