Подросток из КБР приговорен к семи годам за подготовку нападения на полицейского

Подростка из КБР приговорили к семи годам за планы напасть на сотрудника ДПС Подросток из КБР приговорен к семи годам за подготовку нападения на полицейского

Москва18 сен Вести.Южный окружной военный суд приговорил подростка из Кабардино-Балкарии к семи годам лишения свободы за подготовку нападения на полицейского. Об этом пресс-служба инстанции сообщает в MAX.

Преступление было совершено вечером 4 июля 2025 года в Нальчике. Мужчина с ножом атаковал сотрудника ДПС, в результате чего тот попал в больницу. Самого нападавшего ликвидировали.

С мужчиной находился несовершеннолетний. Вместе они планировали совершить теракт в административном здании МВД по КБР: напасть на полицейских и завладеть их огнестрельным оружием. Осуществить задуманное им не удалось, потому что дверь в здание была заперта. После этого они и совершили нападение на сотрудника ДПС.

В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении

Подросток признан виновным по ч. 2 ст. 205.5, ч. 1.1 ст. 205.1 (2 эпизода), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, 317, ч. 3 ст. 30, п.п. "а, б" ч. 4 ст. 226 УК РФ.