Москва22 сен Вести.Снизить аварийность среди байкеров может помочь установка госномеров на переднюю часть мотоциклов. Такое мнение в разговоре с KP.RU выразил эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Специалист отметил, что в настоящий момент мотоциклы видны только "стреляющим" в спину дорожным камерам. По его словам, подобных устройств значительно меньше.

По мнению эксперта, в случае установки номеров спереди у водителей мотоциклов будет больше мотивации соблюдать Правила дорожного движения, а также скоростной режим.

Например, камера фиксирует проезд на запрещающий сигнал светофора, но байкера так не поймаешь, потому что у него сзади номер. Даже если он читаемый, комплекс снимает лишь спереди и сбоку и номер никак не зафиксирует пояснил Попов

При этом он не исключил, что такого рода нововведения вызовут протесты среди байкеров.

Ранее сообщалось, что ночные гонщики на дорогах больше всего раздражают жителей Ростовской области, Крыма и Пермского края.