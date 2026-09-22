Терпимо относятся к ночным нарушителям скорости в Хакасии

Исследование: ночные гонщики раздражают больше всего жителей Ростовской области Терпимо относятся к ночным нарушителям скорости в Хакасии

Москва22 сен Вести.Ночные гонщики на дорогах больше всего раздражают жителей Ростовской области, Крыма и Пермского края. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром".

Исследование проводилось по России с 7 по 14 сентября, в нем приняли участие свыше 10 тысяч пользователей портала​​​.

Автолюбители, которых раздражают ночные гонщики, в основном проживают в Ростовской области - 74%, Крыму - 73%- и в Пермском крае – 71% говорится в сообщении

Согласно результатам исследования, снисходительно относятся к ночным стритрейсерам жители Хакасии (22%).

Респонденты отметили, что чаще всего в ночное время их раздражает звук мотоцикла. Громкий рев мотора нарушает ощущение личного пространства и спокойствия.