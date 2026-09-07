Москва7 сенВести.В ряде российских регионов сохраняется сложная ситуация с топливом на автозаправочных станциях, особенно это касается Республики Крым и Северного Кавказа. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель директора международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александр Фролов.
Основная проблема в регионах Северного Кавказа связана с тем, что на рынке доминируют независимые топливные игроки.
У независимых игроков доступ к бензину несколько ограничен, и основной поток идет на небольшое количество АЗС… На этих АЗС бензин есть, объемы продаж бензина не докризисные, но близко к тому, но это все равно означает, что там очереди и крайне ограниченное предложение. То есть иногда оно там опускалось до примерно 10-12%рассказал Фролов
При этом он отметил, что в Крыму причина проблем с топливом несколько отличается от того, с чем сталкиваются другие регионы России.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ситуация с топливом в Республике Крым улучшается, однако полностью не решена. Сейчас на полуостров поступает субсидированный бензин.