Эксперт Фролов отметил сложную ситуацию на АЗС в Крыму и на Северном Кавказе

Сложная ситуация с топливом сохраняется в Крыму и на Северном Кавказе Эксперт Фролов отметил сложную ситуацию на АЗС в Крыму и на Северном Кавказе

Москва7 сен Вести.В ряде российских регионов сохраняется сложная ситуация с топливом на автозаправочных станциях, особенно это касается Республики Крым и Северного Кавказа. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель директора международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александр Фролов.

Основная проблема в регионах Северного Кавказа связана с тем, что на рынке доминируют независимые топливные игроки.

У независимых игроков доступ к бензину несколько ограничен, и основной поток идет на небольшое количество АЗС… На этих АЗС бензин есть, объемы продаж бензина не докризисные, но близко к тому, но это все равно означает, что там очереди и крайне ограниченное предложение. То есть иногда оно там опускалось до примерно 10-12% рассказал Фролов

При этом он отметил, что в Крыму причина проблем с топливом несколько отличается от того, с чем сталкиваются другие регионы России.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ситуация с топливом в Республике Крым улучшается, однако полностью не решена. Сейчас на полуостров поступает субсидированный бензин.