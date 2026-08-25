Москва25 авгВести.Большинство водителей в России с безразличием относятся к едущей по соседней полосе машине сотрудников полиции. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом "Дром".
Стресс при "соседстве" с машиной полиции испытывают только 38% респондентов.
Большинство (62%) опрошенных ответили, что такое "соседство" на дороге их никак не беспокоитговорится в исследовании
Среди регионов наиболее спокойно на полицию на дорогах реагируют жители Московской (69%) и Воронежской (68%) областях, а также в Приморье и Красноярском крае - по 67% опрошенных.
В комментариях к опросу водители в основном видят положительный эффект от появления сотрудников на дорогах, отмечая, что все участники движения начинают более тщательно соблюдать ПДД.
Опрос проводился с 3 по 12 июня 2026 года среди пользователей сайта "Дром". В нем приняло участие более 12 тысяч человек.
Ранее другой опрос, проведенный сервисом, показал, что больше всего водители автомобилей не любят встречать на дорогах среди двухколесных участников движения самокатчиков.