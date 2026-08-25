"Дром": большинство россиян не беспокоит "соседство" полиции на дороге

Стало известно, как водители относятся к полицейской машине на соседней полосе "Дром": большинство россиян не беспокоит "соседство" полиции на дороге

Москва25 авг Вести.Большинство водителей в России с безразличием относятся к едущей по соседней полосе машине сотрудников полиции. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом "Дром".

Стресс при "соседстве" с машиной полиции испытывают только 38% респондентов.

Большинство (62%) опрошенных ответили, что такое "соседство" на дороге их никак не беспокоит говорится в исследовании

Среди регионов наиболее спокойно на полицию на дорогах реагируют жители Московской (69%) и Воронежской (68%) областях, а также в Приморье и Красноярском крае - по 67% опрошенных.

В комментариях к опросу водители в основном видят положительный эффект от появления сотрудников на дорогах, отмечая, что все участники движения начинают более тщательно соблюдать ПДД.

Опрос проводился с 3 по 12 июня 2026 года среди пользователей сайта "Дром". В нем приняло участие более 12 тысяч человек.

Ранее другой опрос, проведенный сервисом, показал, что больше всего водители автомобилей не любят встречать на дорогах среди двухколесных участников движения самокатчиков.