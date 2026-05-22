Дром: больше всего автомобилисты не любят встречать на дорогах самокатчиков

Опрос показал, кого автомобилисты не любят на дорогах больше всего Дром: больше всего автомобилисты не любят встречать на дорогах самокатчиков

Москва22 мая Вести.Больше всего водители автомобилей не любят встречать на дорогах среди двухколесных участников движения самокатчиков. Это следует из данных опроса, проведенного Всероссийским автомобильным порталом "Дром".

Согласно исследованию, второе место заняли водители мотоциклов. В топ-3 вошли также велосипедисты.

Среди регионов страны не любят встречать на дорогах самокатчиков чаще в Ленинградской области и в Пермском крае. Мотоциклистов недолюбливают в основном водители Югры и Хакасии. А вот велосипедистов не любят чаще в Ленинградской области и в Якутии говорится в сообщении

Опрос проводился с 20 по 27 апреля текущего года среди пользователей сайта Дром, в нем приняли участие более девяти тысяч человек.