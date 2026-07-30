Доля тревожных россиян за четыре месяца снизилась с 25% до 23%

Россияне за четыре месяца стали менее тревожными Доля тревожных россиян за четыре месяца снизилась с 25% до 23%

Москва30 июл Вести.Россияне стали менее тревожными: доля граждан, испытывающих подобное состояние, снизилась на два процента, с 25% в апреле до 23% в июле, сообщили "Ведомости" со ссылкой на данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно исследованию, чаще всего от тревоги страдают младшие (31%) и старшие (32%) миллениалы. К младшим эксперты относят людей, рожденных в 1992-2000 гг., к старшим - родившихся в 1982-1991 гг. написали в источнике

Также выявлена корреляция между тревожностью и предпочтительными источниками информации: так, 32% тревожных россиян узнают новости из интернета, а 15% смотрят телевизор. Еще 17% насчитали среди тех, кто в одинаково активно использует интернет и смотрит телевизор.

Более склонны к тревожности жители мегаполисов: доля тревожных жителей в Москве и Санкт-Петербурге в июле достигла 30% (-5 п. п. по сравнению с апрелем). В сельской местности доля составила 19% (+2 п. п. по сравнению с апрелем).