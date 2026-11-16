В Москве мужчина напал на прохожего, запретившего гладить его собаку

В Москве желание мужчины погладить бульдога закончилось поножовщиной В Москве мужчина напал на прохожего, запретившего гладить его собаку

Москва16 ноя Вести.В Москве мужчина напал на прохожего и несколько раз ударил ножом из-за того, что тот запретил гладить его собаку. Об этом сообщает MK.RU.

Инцидент произошел 15 ноября, в воскресенье, возле одного из баров на 3-й улице Ямского Поля. Агрессор увидел 40-летнего москвича и его бульдога, и, несмотря на запрет хозяина, прикоснулся к питомцу. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого клиент заведения выхватил нож и пырнул оппонента в живот.

Очевидцы вызвали на место оперативные службы. Раненого забрали в больницу, его состояние оценивается как стабильное.