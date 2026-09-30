В Москве дебошир ранил врача, сделавшего ему замечание

Нож в спину получил врач за замечание незнакомцу у московского метро В Москве дебошир ранил врача, сделавшего ему замечание

Москва30 сен Вести.В Москве 33-летний врач-стоматолог получил удар ножом в спину от незнакомца, которому сделал замечание у метро "Тушинская", пишет MK.RU.

Инцидент произошел вечером 29 сентября. Пострадавшему потребовалась медпомощь.

По сведениям издания, в магазине врач увидел кричавшего на продавщицу нетрезвого мужчину и решил вмешаться в конфликт.

После замечания незнакомец переключил свое внимание с женщины, достал нож и ударил жертву в спину говорится в публикации

Раненый с трудом дошел до клиники на Волоколамском шоссе – своего места работы. Коллеги-медики посоветовали ему госпитализироваться, поскольку рана оказалась глубокой, однако мужчина отказался и решил лечиться в домашних условиях.