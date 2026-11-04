Москвич до смерти избил знакомого за кражу мобильника у его дочери В Москве мужчина убил знакомого, укравшего у его дочери мобильник

Москва4 ноя Вести.В Москве мужчина убил своего приятеля за то, что тот украл у его 6-летней дочери мобильный телефон. События произошли в марте этого года в доме на Краснодонской улице, сообщает "МК".

27-летний погибший обманом похитил у 6-летней дочери одного из своих приятелей телефон. Мужчина выменял его на конфету, а гаджет, предположительно, продал, чтобы купить себе выпивку или наркотики.

Узнавший о произошедшем отец девочки решил наказать обидчика. Придя в квартиру, где выпивали его друзья, мужчина стал избивать похитителя телефона. К тому времени тот уже был пьян. Избиение продолжалось не менее получаса. Находившиеся в той же квартире гости не вмешивались в происходящее. Одна девушка сняла видео, ставшее потом важной уликой в деле.

Агрессор предупредил соперника, что дает ему два дня на возврат телефона, после чего ушел. Впрочем, через два дня пострадавший скончался в больнице говорится в сообщении

В тот же вечер подозреваемый был задержан. Мужчина признал вину, пояснив, что хотел просто проучить знакомого. Обвиняемый уже был судим за грабеж. В результате Люблинский суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима.