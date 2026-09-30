Москва30 сен Вести.Чертановский суд столицы вынес приговор 51-летнему мужчине, обвиняемому в доведении до самоубийства собственной дочери. Как стало известно MK.RU, в квартире на Востряковском проезде на протяжении пяти лет царила атмосфера жестокости. Мужчина проживал там с женой и двумя дочерьми — 11 и 13 лет.

Впервые старшая дочь пострадала от рук отца шесть лет назад. Поводом стало то, что девочка не справилась со сложным упражнением по игре на фортепиано. Разгневанный мужчина несколько раз ударил ее ремнем. После этого наказания стали системными: побои следовали за малейшую провинность — будь то проспанный первый урок, невыполненное домашнее задание или использование декоративной косметики. Несколько раз школьнице доставалось за то, что она, по мнению отца, слишком долго находилась в ванной комнате. Мужчина не стеснялся в выражениях, обзывая дочь. Периодически он отбирал у нее мобильный телефон и заявлял, что отдал его соседям, — девочка была вынуждена бегать по подъезду и разыскивать свой гаджет.

Все это привело к трагическим последствиям: в апреле 2025 года измученная школьница попыталась свести счеты с жизнью. Ее госпитализировали и реанимировали, после чего вскрылась страшная правда. Сам мужчина утверждал, что дочь наговаривает на него, однако показания жертвы подтвердила мать. Более того, выяснилось, что супруга также подвергалась насилию со стороны мужчины. Началось это еще когда дети ходили в детский сад: однажды они с мамой были вынуждены убежать из дома и ночевать у воспитательницы.

Чертановский суд признал мужчину виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы.