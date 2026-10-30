Забайкалец осужден за покушение на убийство нового знакомого бывшей жены Забайкалец получил 7 лет строгого режима за попытку убить спутника бывшей жены

Москва30 окт Вести.Житель города Борзя 26 лет получил семь лет колонии строгого режима по обвинению в покушении на убийство, сообщил Объединенный пресс-центр судов Забайкальского края в мессенджере МАХ.

В один из летних дней мужчина в кафе встретил свою бывшую жену в компании ее знакомого. Приревновав экс-супругу и выпив лишнего, он решил убить соперника.

Когда пара покинула кафе, он последовал за ними. На одной из улиц города злоумышленник нанес потерпевшему не менее четырех ударов ножом, в том числе в шею. Свой преступный умысел подсудимый не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, в том числе благодаря вмешательству бывшей супруги и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшему написали в пресс-центре

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде семи лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.