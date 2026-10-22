Срок в 1,5 года за превышение пределов обороны получила жительница Бурятии Жительницу Улан-Удэ осудили за превышение пределов необходимой обороны

Москва22 окт Вести.Ранее судимая жительница Улан-Удэ признана виновной в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны и приговорена к 1,5 годам лишения свободы, сообщается в MAX-канале прокуратуры Бурятии.

Судом установлено, что в марте 2026 года во время распития спиртного между подсудимой и ее знакомым возник конфликт. Мужчина угрожал женщине и побил ее. Пытаясь остановить его, подсудимая нанесла ему пять ножевых ранений. От обильной кровопотери он скончался на месте происшествия.

Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев говорится в сообщении

Приговор не вступил в законную силу.