Москва22 октВести.Ранее судимая жительница Улан-Удэ признана виновной в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны и приговорена к 1,5 годам лишения свободы, сообщается в MAX-канале прокуратуры Бурятии.
Судом установлено, что в марте 2026 года во время распития спиртного между подсудимой и ее знакомым возник конфликт. Мужчина угрожал женщине и побил ее. Пытаясь остановить его, подсудимая нанесла ему пять ножевых ранений. От обильной кровопотери он скончался на месте происшествия.
Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцевговорится в сообщении
Приговор не вступил в законную силу.