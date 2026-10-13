Москва13 октВести.В Бурятии расследуется уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве своего коллеги, сообщается в MAX-канале Следственного комитета республики.
Следствие установило, что обвиняемая вместе с напарником ремонтировала помещения в детском лагере на побережье озера Щучье. В ночь на 9 октября они выпивали в комнате одного из корпусов, где временно проживали. Между ними произошла ссора. Женщина строительным ножом нанесла мужчине два удара в спину и легла спать. Утром она обнаружила потерпевшего мертвым, вызвала скорую и полицию. Во время допроса фигурантка подробно рассказала обстоятельства произошедшего.
Женщине предъявлено обвинение, она заключена под стражуговорится в сообщении
Проводится следствие.