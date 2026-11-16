Москва16 нояВести.В Москве вынесли приговор виновным в нападении на съемочную группу МИЦ "Известия", сообщили в пресс-службе Следственного комитета в MAX.
По делу проходили четыре фигуранта. Они признаны виновными в совершении преступления по статье о воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Собранные ГСУ СК России по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговорасказано в публикации
Одному из фигурантов назначено 3 года лишения свободы в колонии общего режима, мужчина взят под стражу в зале суда.
Остальные осужденные будут отбывать различные сроки наказания в виде принудительных работ.