Три года лишения свободы дали водителю, сбившему PR-директора "Москвички" Водителя, сбившего PR-директора "Москвички", приговорили к трем годам колонии

Москва15 окт Вести.Суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы водителя Арама Никогосяна, сбившего летом на самосвале PR-директора журнала "Москвичка" Екатерину Чаковскую. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы в мессенджере MAX.

ДТП произошло 11 августа на Ходынской улице. Фигурант за рулем грузовика наехал на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого он скрылся с места аварии.

Здоровью Екатерины Чаковской был причинен тяжкий вред.

39-летнего Арама Никогосяна приговорили к трем годам колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей и сохранил наложенный в качестве его обеспечения арест на грузовой автомобиль, принадлежащий осужденному отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что PR-директор "Москвички" Екатерина Чаковская отдаст возмещенный ей ущерб на благотворительность.