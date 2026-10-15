Москва15 октВести.PR-директор журнала "Москвичка" Екатерина Чаковская, которую летом сбил самосвал в центре Москвы, переведет средства из возмещенного ей ущерба на благотворительные цели. Об этом говорится в ее заявлении, передает ТАСС.
По словам Екатерины, все деньги, которые суд взыщет с подсудимого, она направит на оказание адресной помощи в благотворительный фонд "Против ДТП". Этот фонд помогает реабилитации детей после тяжелых аварий.
Пусть деньги подсудимого помогут людям, которые оказались в похожей на мою ситуацииприводятся слова Чаковской
Она также назвала позицию сбившего ее водителя, который скрылся с места аварии, "безнравственной и лживой".
Во-первых, подсудимый признал факт наезда только после предъявленного доказательства - видеозаписи наезда. Во-вторых, подсудимый не признал, что скрылся с места аварии, не оказал помощь и даже не вызвал скоруюотметила потерпевшая
Она также призвала водителя к милосердию.
Ранее стало известно, что фигурант перевел 1,5 миллиона рублей на депозитный счет нотариуса для компенсации морального вреда потерпевшей.