PR-директор "Москвички" отдаст деньги от сбившего ее водителя благотворителям

PR-директор "Москвички" отдаст возмещенный ей ущерб на благотворительность PR-директор "Москвички" отдаст деньги от сбившего ее водителя благотворителям

Москва15 окт Вести.PR-директор журнала "Москвичка" Екатерина Чаковская, которую летом сбил самосвал в центре Москвы, переведет средства из возмещенного ей ущерба на благотворительные цели. Об этом говорится в ее заявлении, передает ТАСС.

По словам Екатерины, все деньги, которые суд взыщет с подсудимого, она направит на оказание адресной помощи в благотворительный фонд "Против ДТП". Этот фонд помогает реабилитации детей после тяжелых аварий.

Пусть деньги подсудимого помогут людям, которые оказались в похожей на мою ситуации приводятся слова Чаковской

Она также назвала позицию сбившего ее водителя, который скрылся с места аварии, "безнравственной и лживой".

Во-первых, подсудимый признал факт наезда только после предъявленного доказательства - видеозаписи наезда. Во-вторых, подсудимый не признал, что скрылся с места аварии, не оказал помощь и даже не вызвал скорую отметила потерпевшая

Она также призвала водителя к милосердию.

Ранее стало известно, что фигурант перевел 1,5 миллиона рублей на депозитный счет нотариуса для компенсации морального вреда потерпевшей.