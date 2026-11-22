Симоньян: я не просила Путина о помиловании Лерчек

Симоньян не просила Путина о помиловании Лерчек, только обратила внимание Симоньян: я не просила Путина о помиловании Лерчек

Москва22 ноя Вести.Главный редактор RT Маргарита Симоньян не просила президента России Владимира Путина о помиловании блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), а только обратила внимание на ее судьбу публично. Об этом она заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Симоньян рассказала, какой мотив был у нее для такого обращения.

Я просто обратила внимание публично, потому что у человека четвертая степень рака … Я тоже человек очень милосердный, не такой, наверное, милосердный, как наш верховный сказала Симоньян

В ноябре Владимир Путин помиловал онкобольную Чекалину, сняв с нее наказание. Ранее суд приговорил ее к пяти годам условно и штрафу 763,5 млн рублей за вывод более 250 млн рублей в ОАЭ по подложным документам.