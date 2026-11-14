Лерчек призналась, что совершила ошибки, которые не хочет повторять в будущем

Блогер Лерчек призналась в совершении ошибок, которые больше не хочет повторять Лерчек призналась, что совершила ошибки, которые не хочет повторять в будущем

Москва14 ноя Вести.Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, в комментарии ИС "Вести" признала, что совершила ошибки, которые не хочет повторять в будущем.

Блогер поблагодарила своих адвокатов, рекомендовавших ей подать прошение о помиловании президенту РФ Владимиру Путину. По ее словам, она будет до конца жизни молиться за главу государства, давшего ей шанс на спасение, и ставить свечи за его здоровье.

И я знаю, что в жизни многие люди совершают ошибки, и я совершила свои. Главное - теперь их осознать, принять и в будущем больше не повторять сказала Чекалина

Президент России Владимир Путин 14 ноября подписал указ о помиловании Чекалиной, освободив ее от наказания и сняв судимость. Ранее суд приговорил ее к пяти годам условно и назначил штраф в 763,5 млн рублей по делу о выводе денег в ОАЭ.

Быстрому принятию решения о помиловании Лерчек способствовало состояние ее здоровья, наличие малолетних детей и публичность истории, заявила в интервью ИС "Вести" журналист, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.