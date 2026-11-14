Блогер Лерчек о своем лечении в Китае: не подведу и обязательно вылечусь

"Обязательно вылечусь": блогер Лерчек – о своем лечении в Китае Блогер Лерчек о своем лечении в Китае: не подведу и обязательно вылечусь

Москва14 ноя Вести.Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в беседе с ИС "Вести" поблагодарила за поддержку и заявила, что не подведет и обязательно вылечится от рака.

Она выразила надежду, что вернется с хорошими новостями из Китая, где будет лечиться.

Надеюсь, что вернемся к семье с хорошими новостями о том, что удалось победить полностью рак. Всем спасибо за поддержку неимоверную. Я вас не подведу и обязательно вылечусь заявила Лерчек

Суд 31 июля приговорил блогера к пяти годам условно и назначил штраф в 763,5 млн рублей по делу о выводе денег в ОАЭ. 12 ноября Лерчек подала прошение, а 14 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной, освободив ее от наказания и сняв судимость.