Блогер Лерчек: я буду молиться за Путина, ведь он дал мне шанс на спасение

"Он дал мне шанс": Лерчек заявила, что будет молиться за Путина Блогер Лерчек: я буду молиться за Путина, ведь он дал мне шанс на спасение

Москва14 ноя Вести.Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) будет молиться за здоровье президента России Владимира Путина, давшего ей шанс на спасение. Об этом она заявила в интервью ИС "Вести".

В июле 2026 года суд приговорил Лерчек к пяти годам условно и назначил штраф в размере 763,5 млн рублей по делу о выводе денег в ОАЭ. 12 ноября блогер подала прошение о помиловании. 14 ноября Владимир Путин подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной, освободив ее от наказания.

Лерчек также поблагодарила своих адвокатов, которые порекомендовали ей обратиться напрямую к президенту с просьбой о помиловании.

Еще хочу от души поблагодарить своих адвокатов, которые проделали большой путь и как раз порекомендовали мне подать прошение о помиловании. И наш президент, за которого я буду молиться до конца жизни, ставить свечки за здоровье, потому что он действительно мне дал шанс на спасение сказала блогер

Ранее член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева рассказала, что именно помогло быстрому помилованию Лерчек.