Москва14 нояВести.Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) будет молиться за здоровье президента России Владимира Путина, давшего ей шанс на спасение. Об этом она заявила в интервью ИС "Вести".
В июле 2026 года суд приговорил Лерчек к пяти годам условно и назначил штраф в размере 763,5 млн рублей по делу о выводе денег в ОАЭ. 12 ноября блогер подала прошение о помиловании. 14 ноября Владимир Путин подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной, освободив ее от наказания.
Лерчек также поблагодарила своих адвокатов, которые порекомендовали ей обратиться напрямую к президенту с просьбой о помиловании.
Еще хочу от души поблагодарить своих адвокатов, которые проделали большой путь и как раз порекомендовали мне подать прошение о помиловании. И наш президент, за которого я буду молиться до конца жизни, ставить свечки за здоровье, потому что он действительно мне дал шанс на спасениесказала блогер
Ранее член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева рассказала, что именно помогло быстрому помилованию Лерчек.