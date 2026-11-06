Житель Иркутской области осужден на 15 лет за убийство, совершенное в 2005 году

В Приангарье осужден мужчина, забивший людей домкратом 20 лет назад Житель Иркутской области осужден на 15 лет за убийство, совершенное в 2005 году

Москва6 ноя Вести.В Иркутской области суд признал местного жителя виновным в покушении на убийство и расправе над человеком, совершенных 20 лет назад. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы.

Признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) и п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений)… Суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что решение было принято с учетом обвинительного вердикта присяжных заседателей.

Преступление произошло в марте 2005 года на дороге недалеко от поселка Янталь Усть-Кутского района. Согласно материалам уголовного дела, пьяный фигурант и его приятель ехали на автомобиле, когда увидели двоих незнакомцев, бродивших по проезжей части и мешавших транспорту.

Между мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку. Потерпевших повалили на землю, после чего подсудимый взял из багажника домкрат и продолжил избивать людей уже им. Спустя время оба злоумышленника скрылись.

Уголовное дело в отношении второго участника событий выделено в отдельное производство.