Пытавшихся убить продавца киоска 15 лет назад в Забайкалье приговорили к колонии Жителей Читы приговорили к колонии за покушение на убийство 15-летней давности

Москва30 окт Вести.Суд Читы приговорил двух местных жителей к 12 и 14 годам исправительной колонии за покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью 15 лет назад, сообщается МАХ-канале прокуратуры Забайкальского края.

Установлено, что в декабре 2011 года подсудимые с целью устрашения конкурентов прибыли к круглосуточному киоску в поселке Текстильщиков. Постучали в окошко, после открытия его плеснули в лицо женщине-продавцу легковоспламеняющуюся жидкость и кинули в нее открытый источник огня. Загорелась одежда на женщине, ей оперативно оказали медицинскую помощь. Личность фигурантов установили спустя 15 лет.

Суд назначил им 12 и 14 лет исправительной колонии строго режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и 1 год 9 месяцев. В пользу потерпевшей с каждого взыскано по 1,5 млн рублей говорится в сообщении

Приговор не вступил в законную силу.