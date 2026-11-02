Пьяный забайкалец выстрелил в соседа из ружья и получил 8 лет колонии

Забайкалец осужден за покушение на убийство соседа Пьяный забайкалец выстрелил в соседа из ружья и получил 8 лет колонии

Москва2 ноя Вести.Житель села Озон-Борзя Забайкалья получил 8 лет колонии строгого режима по делу о покушении на убийство, сообщил объединенный пресс-центр судов региона в мессенджере МАХ.

Преступление было совершено в декабре 2025 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина взял охотничье ружье, подошел к дому односельчанина и с расстояния около 8 метров выстрелил в него. Потерпевший получил телесные повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью написали в пресс-центре

Суд посчитал, что довести преступление до конца подсудимый не смог не по своей воле: потерпевший скрылся. Сам же фигурант во время судебного заседания пояснил, что не собирался убивать односельчанина, а хотел лишь напугать его.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также с него взысканы 250 тысяч рублей в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда.