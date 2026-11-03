Москва3 нояВести.Советско-Гаванским городским судом Хабаровского края вынесен приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в покушении на убийство, сообщается в MAX-канале судов региона.
Установлено, что подсудимый нанес ножом резаную рану шеи спящему потерпевшему, но тот проснулся и оказал сопротивление. Подсудимый одел мужчине на голову пакет, лишив возможность дышать. Потерпевший разорвал пакет и попытался сбежать, но подсудимый, догнал его и попытался задушить подушкой. Убедившись, что потерпевший не подает признаков жизни, подсудимый ушел. Потерпевший притворился умершим, а после обратился за медпомощью.
Подсудимый частично признал вину, принес потерпевшему извинения и выплатил компенсацию 200 тысяч рублейговорится в сообщении
Суд назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.