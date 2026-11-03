За покушение на убийство житель Хабаровского края получил 6,5 лет колонии

Житель Хабаровского края осужден за покушение на убийство За покушение на убийство житель Хабаровского края получил 6,5 лет колонии

Москва3 ноя Вести.Советско-Гаванским городским судом Хабаровского края вынесен приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в покушении на убийство, сообщается в MAX-канале судов региона.

Установлено, что подсудимый нанес ножом резаную рану шеи спящему потерпевшему, но тот проснулся и оказал сопротивление. Подсудимый одел мужчине на голову пакет, лишив возможность дышать. Потерпевший разорвал пакет и попытался сбежать, но подсудимый, догнал его и попытался задушить подушкой. Убедившись, что потерпевший не подает признаков жизни, подсудимый ушел. Потерпевший притворился умершим, а после обратился за медпомощью.

Подсудимый частично признал вину, принес потерпевшему извинения и выплатил компенсацию 200 тысяч рублей говорится в сообщении

Суд назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.