В Вольске на 8 лет осудили мужчину, из-за действий которого погиб человек К 8 годам приговорили жителя Вольска, из-за действий которого погиб мужчина

Москва31 окт Вести.В Вольске в Саратовской области суд приговорил к 8 годам лишения свободы 31-летнего местного жителя, который годом ранее нанес удар кулаком по голове мужчины, после чего потерпевший упал на асфальт, ударился головой и в последствии умер. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в MAX.

Мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.

Трагедия произошла ночью 18 октября 2025 года.

Обвиняемый, находясь возле одного из домов по ул. Комбайнеров города Вольска, на почве личных неприязненных отношений нанес не менее одного удара кулаком в область головы 29-летнего потерпевшего, от которого последний упал на асфальт, ударившись головой отмечается в сообщении

От полученных травм потерпевший скончался спустя непродолжительное время.

Суд приговорил фигуранта к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.