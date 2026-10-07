В Электростали вынесен приговор за смертельное избиение водителя шумевшей машины Житель Электростали осужден за смертельное избиение водителя шумевшей машины

Москва7 окт Вести.В подмосковной Электростали местный житель приговорен к 6 годам 1 месяцу исправительной колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также за умышленное повреждение чужого имущества. Подробности в MAX сообщает региональный СК.

По материалам следствия, 1 декабря 2025 года 33-летний подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел во дворе дома автомашину, издающую громкие звуки. Взяв металлическую монтировку, мужчина несколько раз ударил по автомобилю, а затем избил водителя.

От полученных травм мужчина скончался в больнице спустя несколько недель говорится в мессенджере

Собранные следователем доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора.