Житель Нерехты Костромской области получил 7,5 года колонии за ДТП с погибшим

Водитель получил реальный срок за смертельное ДТП в Костромской области Житель Нерехты Костромской области получил 7,5 года колонии за ДТП с погибшим

Москва21 ноя Вести.Житель Нерехты 35 лет получил 7,5 года колонии общего режима по делу о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения, сообщила пресс-служба прокуратуры Костромской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел вечером 20 апреля 2025 года на улице Ленина в Нерехте.

Водитель автомобиля марки Jeep Grand Cherokee, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с транспортным средством марки «Нива». В результате ДТП 50-летний водитель автомобиля «Нива» от полученных травм скончался в медицинском учреждении. Мужчина вину не признал, сообщил, что именно потерпевший выехал на его полосу движения, а алкоголь он употребил уже после аварии написали в пресс-службе

Суд с доводами обвиняемого не согласился, признав его виновным и назначив наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением на 2 года 6 месяцев права управления транспортными средствами.

Также в пользу супруги погибшего и двух несовершеннолетних детей взыскано по 1 млн рублей каждому — всего 3 млн рублей компенсации морального вреда.