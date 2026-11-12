В Волгоградской области водителю грузовика дали 10 лет за ДТП с 7 погибшими

С виновника ДТП с 7 погибшими в Волгоградской области взыскали 16 млн В Волгоградской области водителю грузовика дали 10 лет за ДТП с 7 погибшими

Москва12 ноя Вести.Суд вынес приговор по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе в Михайловском районе Волгоградской области, сообщили в региональном СУ СК России.

Авария произошло 8 января текущего года, будущий фигурант расследования, управлявший грузовиком, находился в состоянии наркотического опьянения.

Произошло разрушение шины переднего колеса автомобиля вследствие сильного износа протектора. Водитель потерял контроль над управлением говорится в заявлении в MAX

Грузовик оказался на встречной полосе, где столкнулся с автомобилем УАЗ, в котором погибли семь человек – шофер и шесть пассажиров, в том числе несовершеннолетняя. Все они скончались на месте ДТП.

Водителя грузового автомобиля признали виновным и приговорили к 10 годам колонии-поселения, также в пользу родственников погибших с него взыскали более 16 миллионов рублей. Речь идет о моральном вреде и расходах на погребение.