Москва12 нояВести.Суд вынес приговор по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе в Михайловском районе Волгоградской области, сообщили в региональном СУ СК России.
Авария произошло 8 января текущего года, будущий фигурант расследования, управлявший грузовиком, находился в состоянии наркотического опьянения.
Произошло разрушение шины переднего колеса автомобиля вследствие сильного износа протектора. Водитель потерял контроль над управлениемговорится в заявлении в MAX
Грузовик оказался на встречной полосе, где столкнулся с автомобилем УАЗ, в котором погибли семь человек – шофер и шесть пассажиров, в том числе несовершеннолетняя. Все они скончались на месте ДТП.
Водителя грузового автомобиля признали виновным и приговорили к 10 годам колонии-поселения, также в пользу родственников погибших с него взыскали более 16 миллионов рублей. Речь идет о моральном вреде и расходах на погребение.