Водитель грузовика получил 9 лет за массовое ДТП с погибшими в Уфе

Устроивший массовое ДТП с 3 погибшими в Уфе шофер получил 9 лет колонии Водитель грузовика получил 9 лет за массовое ДТП с погибшими в Уфе

Москва15 сен Вести.Суд вынес приговор по делу водителя грузовика, который устроил массовое дорожно-транспортное происшествие с погибшими на пересечении Уфимского шоссе и Чудской улицы в Уфе, сообщили в прокуратуре Башкирии.

По версии следствия, в октябре минувшего года мужчина, находившийся за рулем грузовика Shacman без водительского удостоверения на право управления грузовым самосвалом, незаконно перевозил грузы.

Имея неисправность тормозной системы, перед выездом он не проверил, в пути не обеспечил исправность технического состояния автомобиля и превысил массу перевозимого груза говорится в заявлении ведомства в MAX

Кроме того, будущий фигурант расследования не учел особенности и состояние управляемого им транспортного средства, дорожные условия и превысил допустимую скорость.

В итоге водитель грузовика потерял управление и протаранил 12 попутных автомобилей, погибли три человека, еще один участник ДТП получил тяжелые травмы.

28-летнего мужчину признали виновным и приговорили к девяти годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении.