Водитель грузовика пойдет под суд в Приморье за ДТП с тремя погибшими Приморец обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем аварию с тремя погибшими

Москва3 ноя Вести.Водитель грузовика 40 лет предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть трех человек, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Авария с участием грузового автомобиля Isuzu Elf, экскаватора-погрузчика LiuGong и легкового автомобиля Toyota Prius произошла на трассе Владивосток – Находка – порт Восточный.

По версии следствия, обвиняемый, управляя исправным грузовиком, двигался со стороны Артема в направлении Владивостока, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего экскаватора-погрузчика и совершил с ним столкновение. От удара спецтехнику выбросило на встречную полосу движения, после чего экскаватор опрокинулся и столкнулся с металлическим леерным ограждением. Следовавший по этой полосе автомобиль Toyota Prius, в котором находились три человека, совершил столкновение с опрокинувшимся экскаватором… В результате ДТП 53-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Toyota Prius, а также две ее пассажирки в возрасте 40 и 32 лет получили травмы, не совместимые с жизнью написали в пресс-службе

Фигурант на время следствия был направлен под домашний арест.

Потерпевшей стороной заявлены гражданские иски о возмещении причиненного ущерба на общую сумму более 10 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.