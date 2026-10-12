Жителя Канска приговорили к 17,5 года колонии за убийство 2018 года

Житель Канска получил 17,5 года колонии за убийство, совершенное в 2018 году Жителя Канска приговорили к 17,5 года колонии за убийство 2018 года

Москва12 окт Вести.В Красноярском краевом суде вынесли приговор жителю Канска, обвиняемому в расправе над мужчиной с особой жестокостью. Об этом проинформировала прокуратура Красноярского края в Telegram.

По данным следствия, в октябре 2018 года после празднования Дня автомобилиста между сотрудниками одной из автобаз произошла ссора. На следующий день мужчина решил разобраться с одним из ее участников: на территории автобазы он избил его, связал руки проволокой и вывез в багажнике машины к протоке Лобанова реки Кан. Там он продолжил избивать жертву, обложил еще живого мужчину автомобильными покрышками, облил дизтопливом и поджег.

Потерпевший умер от ожогов и отравления продуктами горения. После расправы преступник попытался замести следы и создать себе алиби.

К делу вернулись в 2025 году – после того, как межведомственная рабочая группа по раскрытию особо тяжких преступлений прошлых лет повторно изучила материалы. В суде подсудимый вину не признал, однако доказательств обвинения хватило для приговора.

Суд назначил мужчине 17,5 года колонии особого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным в убийстве с особой жестокостью и назначил наказание 17,5 года с отбыванием в колонии особого режима с ограничением свободы на 1,5 года говорится в публикации

Иск дочери погибшего удовлетворили: с осужденного взыскали 2 миллиона рублей компенсации морального вреда.