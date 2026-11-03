Приморец получил 10 лет за избиение жены до смерти и ДТП с пострадавшим

Приморец осужден за избиение жены, отчего она скончалась, и ДТП с пострадавшим Приморец получил 10 лет за избиение жены до смерти и ДТП с пострадавшим

Москва3 ноя Вести.Житель села Хороль 1969 года рождения получил 10 лет строгого режима по совокупности преступлений. Судом присяжных он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть его супруги, и в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

В апреле прошлого года мужчина пьяным сел за руль мотоцикла, посадив также пассажира, и поехал кататься по селу Хороль.

Уходя от преследования сотрудников ДПС, он не справился с управлением, съехал с дороги и совершил наезд на бетонный блок. В результате ДТП пассажиру мотоцикла причинен тяжкий вред здоровью написали в пресс-службе

В декабре того же года в своем доме он поссорился с женой и нанес ей не менее семи ударов руками, ногами и твердыми тупыми предметами по голове и телу. От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась.

Приговор в законную силу не вступил.