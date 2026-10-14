Суд отправил подростка, стрелявшего из лука по девушкам в Чите, в колонию

Два с лишним года колонии получил подросток за стрельбу по девушкам из лука Суд отправил подростка, стрелявшего из лука по девушкам в Чите, в колонию

Москва14 окт Вести.Несовершеннолетний житель Читы получил реальный срок за стрельбу из лука по людям. Об этом сообщает пресс-служба судов Забайкалья в MAX.

Юношу признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В августе 2025 года в ночное время юноша услышал громкие разговоры нетрезвых девушек, доносящиеся с улицы. Молодой человек разозлился и выстрелил из лука в сторону нарушительниц тишины сказано в сообщении

В результате здоровью одной из девушек был причинен тяжкий вред – она оказалась в больнице с проникающим колотым ранением груди.

Суд назначил обвиняемому 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор не вступил в законную силу.

Осужденный взят под стражу в зале суда.