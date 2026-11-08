LVRJ: тело адвоката, работавшего по делу об убийстве Тупака, нашли в Лас-Вегасе

Адвоката убийцы Тупака Шакура нашли мертвым в Лас-Вегасе, пишут СМИ LVRJ: тело адвоката, работавшего по делу об убийстве Тупака, нашли в Лас-Вегасе

Москва8 ноя Вести.Адвоката Майкла Санфта, который защищал осужденного за убийство американского рэпера Тупака Шакура, нашли мертвым в своем доме в Лас-Вегасе. Об этом сообщило издание Las Vegas Review-Journal.

По информации журналистов, его тело обнаружили утром 6 ноября. В местной полиции заявили, что обстоятельства смерти 55-летнего Санфта "не выглядят подозрительными".

Адвокат Санфт представлял интересы бывшего лидера банды South Side Compton Crips Дуэйна "Кеффи Ди" Дэвиса, которого в октябре приговорили к пожизненному сроку с правом условно-досрочного освобождения через 40 лет по делу об убийстве Тупака.

Убийство Тупака Шакура произошло в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года. Его автомобиль, в котором также находился основатель Death Row Records Шуг Найт, остановился на светофоре. В этот момент по Тупаку Шакуру и Шугу Найту открыли огонь из белого Cadillac, стоявшего рядом. От полученных ранений 25-летний музыкант скончался через несколько дней.